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Miki　YAMAHA電動ユニット　グランドフリッチャー　2020年製造　車椅子
商品番号 G73341395092
商品名

Miki　YAMAHA電動ユニット　グランドフリッチャー　2020年製造　車椅子
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 53,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー・Miki品　名・グランドフリッチャー　2020年製造品　番・M-GF_UniDash_SXYAMAHA電動ユニット・ジョイユニットＸPLUS管理ID.r51014436　電動車椅子を公道でご使用する場合、道路交通法にて定められた規定寸法を超える電動車椅子は、最寄りの警察署長の承認をお取りいただく必要がございます。道路交通法施行規則第1条の4第2項【道路交通法における規定寸法】①長さ1200㎜　②幅700㎜　③高さ1090㎜本商品は別売オプションにて【ヘッドレスト】を脱着式に替えておりますが、ヘッドレストを装着して公道を走る場合は上記ご案内通り、最寄りの警察署にシリアルナンバーを記入した申請書を提出して下さい。■付属品（写真No.5）警察署長宛、提出用承認申請書シリアルナンバーグランドフリッチャーSX取扱説明書YAMAHAジョイユニットＸPLUS＋取扱説明書YAMAHA電動車椅子冊子YAMAHA充電バッテリー取扱注意書（写真No.4）YAMAHAニッケル水素バッテリー本体専用充電器専用ケーブル（購入時期　令和3年12月）（写真No.3）脱着式ヘッドレストヘッドサポート1ヘッドサポート2背・座クッションレッグサポート◼️サイズ・重量幅65.0×奥行119.0×高さ127.0（cm）※ヘッドレスト未装着時　95.0cm折り畳み寸法幅45.0×奥行87.5×高さ81.5（cm）座幅　　40.0cm座奥行　40.0cm背凭高　83.0cm前座高　46.5cm後座高　46.5cm肘掛高　24.5~32.5cm（5段階調整)ティルト角度　　　　　0°~40°リクライニング角度　90°~170°重量　　37.5kg（バッテリー含む）耐荷重　100kg車輪　　前輪6　後輪16（インチ）最高速度　4.9km/h（速度調節可）航続距離　15km充電時間　2.5～3時間（内容量が空の場合）登板能力　6（度）　■発送破れのないよう緩衝材で厳重に梱包し、ご購入から２日以内に発送致します。※こちらは大型の荷物となりますので、沖縄・離島への発送対応は致しかねます。予めご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/providence671594.html
http://narcologia.ru/goods/organization850562.html
http://narcologia.ru/goods/slide988487.html
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品 名・グランドフリッチャー 2020年製造 / 品 番・M-GF_UniDash_SX
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