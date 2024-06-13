リポスフェリック ビタミンC 1箱 30袋

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商品詳細
リポスフェリックビタミンC30袋※リポスフェリック公式通販サイトより購入正規品（日本向け正規輸入取扱品です）・賞味期限:2025年5月31日送料の関係で本品のみ発送させていただきます。（お箱なしになります）特にご希望のない場合はご購入前のコメントは不要です。申し訳ありませんがお値下げはご遠慮下さいませ。他の商品もご購入いただける場合はおまとめ割致します。
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