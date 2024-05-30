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12時間以内に発送 歯を白く ホワイトニング ペン オーバー ナイト
商品番号 X19725313374
商品名

12時間以内に発送 歯を白く ホワイトニング ペン オーバー ナイト
ブランド名 コルゲート
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真で確認をお願いします。2本セットになります。おまけにホワイトニングシート2枚お付けします。最後の写真がシートの使用期限になります使用期限2023年12月ColgateOpticWhiteOvernightTeethWhiteningPen0.08ozコルゲートオーバーナイトホワイトニングペン2.5ml歯の過敏症を最小限に抑えるように設計された歯のエナメルに安全なホワイトニングジェルフォーミュラ。塗って寝るだけの簡単ホワイトニングです☆1本で35回分。1週間の使用で効果を実感できます！＜ご使用方法＞1．ペン先をクリックしてジェルをだします。（初めての使用の場合は20回ほどクリックが必要です。）2．ジェルが出てきたら歯に塗ります。10-15秒で透明なフィルムが形成されます。3．そのまま寝ます。4．翌朝、いつも通り歯を磨いて洗い流します。※歯ぐきや唇に触れないよう、ご注意ください。コルゲートより引用
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http://narcologia.ru/goods/interconnect185370.html
http://narcologia.ru/goods/peroration699815.html
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