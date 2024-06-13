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新品未開封★ ターミナリア ファースト 120粒入 5袋セット
商品番号 A17422070486
商品名

新品未開封★ ターミナリア ファースト 120粒入 5袋セット
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●即購入OKです●賞味期限：2025.10本品にはターミナリアベリリカ由来没食子酸が含まれます。本品は、肥満気味な方のお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)と体重を減らしてBMIを低下させるのを助ける機能があります。また、ターミナリアベリリカ由来没食子酸には、食事の糖や脂肪の吸収を抑え、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える機能が報告されています。コメント無し即ご購入歓迎します。(他にコメントがあっても気にせずご購入して下さい)複数はご相談ください商品の賞味期限は生産時期により異なりますので、お気になる方はご遠慮ください。どうぞ宜しくお願い致します。
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