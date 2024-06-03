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lifewave ライフウェーブ X39X49
商品番号 V32021429855
商品名

lifewave ライフウェーブ X39X49
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lifewaveライフウェーブX39X49賞味期限は写真の通りです。発送時にはアルミホイルに包んで、説明書を同梱させていただきます。新品、未使用、未開封。私はできるだけ電子機器から遠ざけます商品は発送準備完了ですので、すぐにご購入いただけます
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