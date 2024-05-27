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Tom Ford グレイ ベチバー EDPスプレー 100ml
商品番号 J87584805019
商品名

Tom Ford グレイ ベチバー EDPスプレー 100ml
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。TomFordグレイベチバーEDPスプレー100ml内容量：100ml購入時期：2023年6月新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。エレガントで洗練されたハートノートをもたらす天然のベチバーに、太陽をたっぷり浴びたシトラス、厳選されたスパイスと温かみのあるウッドを巧みにブレンドした香り。人当たりがよくカリスマ性があり刺激的な魅力のある男性を連想させる香りとなっています。トップノート:グレープフルーツ、オレンジブロッサム、セージミドルノート:ナツメグ、オリスルーツ、トウガラシラストノート:ベチバー、ウッディノート、アンバー、オークモス
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