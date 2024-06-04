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トーマスカプセルプラレール大量
商品番号 K53307629435
商品名

トーマスカプセルプラレール大量
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 1,944 円
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商品詳細

ガチャガチャで集めました。かなり入っています。レイアウト沢山でき遊べます。破損しているものもありです。線路や駅色々入ってます。よかったたら是非
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