パンパンチュチュ　カーニバル　ミルキーベージュ　Sサイズ

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サイズ:S(70-90cm)・ミルキーベージュ●特別なお出かけや行事の際に数回ずつ着用。着用後はベビー用のオーガニック洗剤で手洗いしています。写真の通りチュールもふんわりと形を保っています。比較的綺麗な状態のうちにお譲りしたいと思います。発送の際は送料の関係で衣類用の圧縮袋を使用させていただきます。お手元に到着後、数日間風通しの良いところに吊るしていただきますとチュールのふんわり感が復活します。●夜間に撮ったものなので多少鮮やかさに欠ける写真かもしれません。公式ホームページにプロによって綺麗に撮影されたものが載っていますのでそちらを参考にされても良いと思います。#パンパンチュチュ#panpantutu#カーニバル#カーニヴァル#フリル#フリフリ#スカート#ハロウィン#クリスマス#コスプレ#プリキュア