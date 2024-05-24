美品ベビーバウンサー　ぷうさん

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キャラクター···くまのプーさん廃盤商品ゆりかごにもなるクーファン持ち運び用に取手も付いています。おもちゃも付いています。0カ月-15kg（3才頃）まで本体サイズ46×77×64cm（背もたれを起こした時）46×84×54cm（背もたれを倒した時）本体重量4.0kg素材/材質（シート）表地：ポリエステル裏地：ナイロン中綿：ポリウレタン（股ベルトカバー）生地：ポリエステル中綿：ポリエステル（ヘッドサポート）生地：ポリエステル中綿：ポリウレタン（シートマット）表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル65％、綿35％中綿：ポリウレタン100％機能・その他・ホロ、トイバー（プー、ピグレット、ティガー各1個のマスコット）付・ヘッドサポート、シートマット、股ベルトカバー付・リクライニング角度110-180゜（7段階）⭐︎着払い送料2000程度かかります。売り切りたいのでお値引き交渉承ります。只今タイムサービス