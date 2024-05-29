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新品未使用☆プティマイン　水筒ステンレスボトル　チェリーさくらんぼレッド　直飲み
商品番号 G67662524223
商品名

新品未使用☆プティマイン　水筒ステンレスボトル　チェリーさくらんぼレッド　直飲み
ブランド名 プティマイン
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用✨送料込みプティマインpetitmain⭐️ステンレスボトル（水筒）⭐️とっても可愛いさくらんぼ柄♡★直飲みタイプです◎【実寸】水筒→高さ23直径6.6■新品未使用　タグ付き■チェリー柄（レッド）■水筒（ステンレスボトル）　470ml■送料込み　メルカリ便遠足や外出が増え、暑くなるこれからのシーズンに備えていかがでしょうか？ロックつきワンプッシュ仕様でお子さまでも使いやすいステンレスボトルです。ダイレクトにそのまま飲める（直飲みタイプ）。氷が入れやすいワイド口径でパパママにも快適にお使いいただけます。超軽量設計やネームプレート、ショルダーベルトつきなのも便利。アプレレクール　ベビードール　breezeマーキーズ　ディズニー　ミニー　保育園　幼稚園　こどもビームスbeamsGAPギャップ　エニィファム　メゾピアノ　ラーゴムSM2サマンサモスモス　スラップスリップ　ビケットクラブ　ZARA　next　ネクストベビー　カーターズ　ビールーム　ブルームキッズ　バースデイ　juoジュオ　アカチャンホンポ　ベビザラス西松屋　テータテートteteateteフタフタfutafutaブリーズbreezeブランシェス　branshesaprslescoursセラフSeraphしまむら　バースデイ　ユニクロ　トイザらス　ベビザラス　キムラタン　韓国子供服　ファミリアfamiliarナチュラル　ママラクmamarakufavonコトリ　入学入園準備　ローリーズファーム　グローバルワークエニィファムanyfamスラップスリップ　ベベBebeプリキュア　グリーンレーベルリラクシング　レジャー　通園通学　アウトドア　キャンプ　韓国子供服　くすみピンク　ナチュラル　ブランシェス　スケーター　cottoliconocoコノコ　プリンセス　かわいい　レジャー　アウトドア　キャンプ　幼稚園　保育園　プール　習い事　お出かけ　外出　ローリーズファーム　チャオパニックティピー　グローバルワーク　ビームスbeamsグリーンレーベル
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新品未使用☆プティマイン　水筒ステンレスボトル　チェリーさくらんぼレッド　直飲み
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