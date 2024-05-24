【MARLMARL 】チュチュ ピーチパフ tutu 2WAY

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定価：¥8,580カラー：ピーチパフ1歳の誕生日にスタジオ撮影にて15分ほど着用しました。チュール部分の引き攣れ等もなく状態はとても良いと思いますが、裾は元々切りっぱなしですので購入時より一部ほつれがあります(画像参照)。素人検品ですので見落としがあった場合はご容赦ください。圧縮しての発送になります。ペット・喫煙者はおりません。