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【MARLMARL 】チュチュ ピーチパフ tutu 2WAY
商品番号 E11048958289
商品名

【MARLMARL 】チュチュ ピーチパフ tutu 2WAY
ブランド名 マールマール
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：¥8,580カラー：ピーチパフ1歳の誕生日にスタジオ撮影にて15分ほど着用しました。チュール部分の引き攣れ等もなく状態はとても良いと思いますが、裾は元々切りっぱなしですので購入時より一部ほつれがあります(画像参照)。素人検品ですので見落としがあった場合はご容赦ください。圧縮しての発送になります。ペット・喫煙者はおりません。
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