ダンロップ　12本　テニスラケットバック　新品

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商品詳細
ちゃも様専用9月30日23時55分まで。ダンロップのテニスラケットバック12本入用。購入し、使用しようと思い、タグ切ってしまいましたが、やはり、大きすぎるので、出品致しました。商品詳細はお写真４枚、5枚目からご判断ください。定価 17600円
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