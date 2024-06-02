ダンロップ　12本　テニスラケットバック　新品

ちゃも様専用9月30日23時55分まで。ダンロップのテニスラケットバック12本入用。購入し、使用しようと思い、タグ切ってしまいましたが、やはり、大きすぎるので、出品致しました。商品詳細はお写真４枚、5枚目からご判断ください。定価 17600円



ラケットバッグ DTC-2280 （テニスラケット12本収納可） | ダンロップ ...



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