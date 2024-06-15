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YONEX トーナメントバッグ
商品番号 N73113021859
商品名

YONEX トーナメントバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXのラケットバッグです！トーナメントバッグ(2本入り)のものになります！色はグレイッシュブルーです！インドアの練習で1度使っただけなのでとても綺麗で傷なども無く美品に近いです！片面がツルツルしていてとても良い材質になっています！よろしくお願い致しますm(*__)m#YONEX#ラケットバッグ#トーナメントバッグ#ソフトテニス#テニス#ヨネックス
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