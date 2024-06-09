blueeq HYBRID BOSTON BAG LARGE ブルイク

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商品詳細
2021年に購入してワンシーズン使用して保管しておりました。使用頻度が、少なく出品します。状態は写真参照ください。メーカー blueeqブルイク定価40,700円75Lの大容量と機能性を併せ持ったハイブリットボストンバッグラージです。オリジナルエンボス加工を施し、耐久性に優れたコーデュラ生地に撥水加工を加えたことで、あらゆるシーンに活躍します。本体内のクッション性のあるパーテーションにより最大５ルームに仕分けできます。ネームカードホルダーには開閉を容易に行えるFidlock社のマグネット式ホックを使用し、表のベルクロには、オプションで作成したエンブレムワッペンを装着できます。リサイクルコーデュラ生地にアップデートし、環境への配慮も忘れていません。大型ボトルも収納可能なクーラーポケットのインナー素材も環境に優しく、防水能力の高いPEVAにはオリジナル柄加工を施しています。■カラー:BLACK■サイズ:W72×H33×D33cm/75L■素材 :CORDURA®️re/cor(Rcycle)■機能 :撥水/テニスラケット収納/PCポケット/簡易保冷■付属品:blueeq×NEWERA®コラボキャップクリップ種類···ラケットバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
http://narcologia.ru/goods/peroration327615.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador629706.html
http://narcologia.ru/goods/competitive340981.html
【販売開始前商品3月発売予定】ブルイク HYBRID BOSTON BAG LARGE （ BQB-00029-BLACK ）[ blueeq BAG バッグ ]23FW
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