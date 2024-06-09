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blueeq HYBRID BOSTON BAG LARGE ブルイク
商品番号 L91416179214
商品名

blueeq HYBRID BOSTON BAG LARGE ブルイク
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に購入してワンシーズン使用して保管しておりました。使用頻度が、少なく出品します。状態は写真参照ください。メーカー　blueeqブルイク定価40,700円75Lの大容量と機能性を併せ持ったハイブリットボストンバッグラージです。オリジナルエンボス加工を施し、耐久性に優れたコーデュラ生地に撥水加工を加えたことで、あらゆるシーンに活躍します。本体内のクッション性のあるパーテーションにより最大５ルームに仕分けできます。ネームカードホルダーには開閉を容易に行えるFidlock社のマグネット式ホックを使用し、表のベルクロには、オプションで作成したエンブレムワッペンを装着できます。リサイクルコーデュラ生地にアップデートし、環境への配慮も忘れていません。大型ボトルも収納可能なクーラーポケットのインナー素材も環境に優しく、防水能力の高いPEVAにはオリジナル柄加工を施しています。■カラー:BLACK■サイズ:W72×H33×D33cm/75L■素材　:CORDURA®️re/cor(Rcycle)■機能　:撥水/テニスラケット収納/PCポケット/簡易保冷■付属品:blueeq×NEWERA®コラボキャップクリップ種類···ラケットバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
http://narcologia.ru/goods/peroration327615.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador629706.html
http://narcologia.ru/goods/competitive340981.html
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