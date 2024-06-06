大谷翔平 500個限定 フォトミント フォトフレーム ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ラスト1!!!日本未発売、500個限定ロサンゼルス エンゼルス大谷翔平フォトミントフォトフレーム500個限定。フレーム右下に、シリアル番号の記載あり。サイズ:約縦43㎝×横38㎝新品・未開封エンゼルス公式戦試合で実際に使用されたボールパッチ（ボール片）入り。ボールパッチには、MLB正規品であることを示すホログラムシールが貼ってあります。アメリカのMLB公式ネットショップから購入しました。プチプチでしっかりと包装してから、発送させていただきます。コメントなしで購入OKです！#ロサンゼルス・エンゼルス#エンゼルス#大谷翔平#フォトミント#フォトフレーム#フォトプラーク#カード#記念盾
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