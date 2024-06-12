【週末値引き‼️】EASTON イーストン 一般軟式用バット MAKO

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商品詳細
EASTONイーストン一般軟式用バットMAKOTORQ84cm730〜740g6.9φカーボン+ウレタントップミドルバランスこちらにて1年前くらいに購入しましたが全く使用しないまま置いてありました。目立ったキズやへこみはありません。グリップもとても綺麗です。グリップエンドが回転することで手首が返しやすく、ギリギリまでボールを引き付け、最短距離でバットを振り抜くことが可能な進化系のバットです。
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