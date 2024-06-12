【ジェフ千葉】ユニフォーム

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□ジェフ千葉■レプリカユニフォーム試合観戦でTシャツの上から、2回ほど着用しました素人保管の為、ご理解お願い致します丈...半袖カラー...イエローチーム名/国内...ジェフユナイテッド市原・千葉#ジェフ#ジェフ千葉#サッカー#Jリーグ