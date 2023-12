ATHLETA アスレタ サッカー ブラジル ピステ ジャージ ユニフォーム

当出品物をご覧いただきありがとうございます^_^以下商品のご説明となります。最後までご一読よろしくお願い致しますm(__)mフォロー割り引き値下げ交渉の際にはフォローを♪3000円以下100円引き10000円以下300円引き10000円以上500円引き●商品詳細90年代ファッションを手本にした着こなしをご提案します!メンズアイテムですが女性の方がオーバーサイズでコーディネートして90sテイストに仕上げるのもオススメです!!“リバイバルブーム”という言葉を耳にする近年、ファッション界でも過去のトレンドが再燃焼!中でも人気の高い「90年代ファッション」は、こちらの1品を取り入れるだけで簡単に再現!!#古着屋夢来堂管理番号7《サイズ/採寸cm表記》S肩幅43cm身幅42cm着丈55cm袖丈50cm《カラー》ネイビー\u0026イエロー《商品状態》目立った傷や汚れなし《その他》商品は畳んで保管しておりますので畳ジワがある場合がございますのでご了承ください。商品購入後の返品交換はトラブル防止の観点からお断り致します。ペット、喫煙はございません。最後までお読みいただきありがとうございます。フォロワー様限定でお値下げ致します(^^)vおまとめ買いも大歓迎!#90s#90sストリート#HIPHOP#スケーター#古着男子#古着女子#ユニセックス#ヴィンテージ#オーバーサイズ#アウトドア#ゆるだぼ#菅田将暉#小松菜奈#常田大希#コムドット#ゆうた#adidas#NIKE#champion#RalphLauren#carharrt#nautica#NFL#Tommy#HILFIGER#stussy#Dickies#majestic#ビックシルエット#REDKAP#ラングラー#ゴルフ#patagonia#Columbia#NORTHFACE#GIVENCHY#ジバンシー#GILDAN#ベティーブープ#BettyBoop#X-girl#OFUON#FILA#BIANCAEPOCA#Rockpoint#TEXACOよろしくお願い致します(^^)v素敵におしゃれを!



