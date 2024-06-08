ルースイソンブラ 140 ピステ　プラシャツ

丈···長袖ルースイソンブラ140長袖ピステ\u0026プラシャツ袖が黄色い方はピステで、薄くシャカシャカした生地です。もう一方は、プラシャツで、ユニフォームのような生地です。ピステは体育の授業で数回使用、あまり使用感はないですが、おへその上あたりに、小さなひっかけがあります。えりのタグ裏に記名あります。プラシャツは気に入って、よく着ていましたので、お腹周りに点々やおしり右辺りに薄い汚れがあります。



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