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ルースイソンブラ 140 ピステ　プラシャツ
商品番号 Y55973014929
商品名

ルースイソンブラ 140 ピステ　プラシャツ
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···長袖ルースイソンブラ140長袖ピステ\u0026プラシャツ袖が黄色い方はピステで、薄くシャカシャカした生地です。もう一方は、プラシャツで、ユニフォームのような生地です。ピステは体育の授業で数回使用、あまり使用感はないですが、おへその上あたりに、小さなひっかけがあります。えりのタグ裏に記名あります。プラシャツは気に入って、よく着ていましたので、お腹周りに点々やおしり右辺りに薄い汚れがあります。
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