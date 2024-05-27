軟式少年野球バット 75cm

■説明バットローリングスのイージーヒットです。カーボンバットです。グリップテープを新品に変更済みです。■詳細メーカー、重さ、長さ、素材、状態等は写真をご参照下さい。#軟式野球#野球#軟式#硬式#バット#草野球#少年野球#低学年#小学生 #中学年#高学年#高校生#中学生#大学生#女性#社会人#女子#右投げ#左投げ#靴#低反発#金属#木製#室内#野外#ビヨンド#ヒット#ホームラン競技の種類...軟式素材...カーボンバランス・特徴...子供・ジュニア・キッズ用



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