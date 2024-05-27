アンブロ　イングランド代表レプリカユニフォーム　旧ロゴ

サイズはO-XOで身長は180センチ位の方がちょうど良さそうなサイズだと思います。20年以上前に購入した物で、数回着用しており、写真のように背部はやや経年劣化がみられます。しかし、アンブロの旧ロゴマークの物であり、今ではレアなユニフォームです。他サイトでも出品しているため、急な削除もございますので、その際はご了承ください。



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