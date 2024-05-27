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アンブロ　イングランド代表レプリカユニフォーム　旧ロゴ
商品番号 L90814118831
商品名

アンブロ　イングランド代表レプリカユニフォーム　旧ロゴ
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズはO-XOで身長は180センチ位の方がちょうど良さそうなサイズだと思います。20年以上前に購入した物で、数回着用しており、写真のように背部はやや経年劣化がみられます。しかし、アンブロの旧ロゴマークの物であり、今ではレアなユニフォームです。他サイトでも出品しているため、急な削除もございますので、その際はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate894513.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming478492.html
http://narcologia.ru/goods/enquire712989.html

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