アンブロ　イングランド代表レプリカユニフォーム　旧ロゴ

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商品詳細
サイズはO-XOで身長は180センチ位の方がちょうど良さそうなサイズだと思います。20年以上前に購入した物で、数回着用しており、写真のように背部はやや経年劣化がみられます。しかし、アンブロの旧ロゴマークの物であり、今ではレアなユニフォームです。他サイトでも出品しているため、急な削除もございますので、その際はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/passionate894513.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming478492.html
http://narcologia.ru/goods/enquire712989.html
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