広島東洋カープ 5 西川龍馬 ハイクオリティユニフォーム（Oサイズ）

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商品詳細
広島東洋カープ5西川龍馬外野手ハイクオリティユニフォームビジターOサイズ購入後、1回のみ着用の美品。カープファン、西川選手のファンの方は是非！#カープ#広島カープ#広島東洋カープ#西川龍馬#鈴木誠也#森下暢仁#前田健太#前田智徳#黒田博樹#プロ野球#プロ野球グッズ#ユニフォーム
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