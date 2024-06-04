アンダーアーマー I WILL. トレーニングバット　85cm メイプル

こちらは草野球をやってた頃に購入しましたが、使用する事なく保管しておりました。保管に伴う多少のパッケージの傷みなどは見られますが、まだまだ安心してご活用いただけます。こちらを必要としていただける方がいらっしゃいましたら、ゆっくりご検討よろしくお願い致します。ご購入いただきました場合はプチプチにお包みし、発送させていただきます。



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