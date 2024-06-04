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アンダーアーマー I WILL. トレーニングバット　85cm メイプル
商品番号 U48716524434
商品名

アンダーアーマー I WILL. トレーニングバット　85cm メイプル
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは草野球をやってた頃に購入しましたが、使用する事なく保管しておりました。保管に伴う多少のパッケージの傷みなどは見られますが、まだまだ安心してご活用いただけます。こちらを必要としていただける方がいらっしゃいましたら、ゆっくりご検討よろしくお願い致します。ご購入いただきました場合はプチプチにお包みし、発送させていただきます。
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