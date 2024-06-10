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- 【展示用・2点セット】adidas ツバサ + チャンピオンズリーグ ボール
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商品詳細
ご覧をいただき、ありがとうございます。・adidasistanbul20（リフティングボール）・adidasTSUBASA（フットサルボール・レプリカ）展示用で一度も外で蹴っておりません。中古品へのご理解の上、ご検討のほど、何卒宜しくお願い致します。#adidas#adidasジャンル（スポーツ選手）···サッカー
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