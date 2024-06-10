ミュウツーvstar リザードンvstar セット

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①ミュウツーVSTARSAR×1②リザードンVSTARSAR×1上記セットです、バラ売り不可。白欠け・傷等ないかと思いますが状態については画像にてご判断ください。バラ売り・値下げ不可。すり替え防止のため返品・交換出来ませんのでご注意下さい。ケーツ付きで発送致しますが、なしでしたら1000円引きさせて頂きます。