⭐️ 新品未使用 ミズノ ⭐️ 硬式バット グローバルエリート MGセレクトP1

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商品詳細
こちら【送料込み】新品未使用mizunoミズノグローバルエリート硬式バット高校野球MGセレクトP1カラーゴールドサイズ長さ84㎝直径/67mm素材HV190重量900g以上バランスミドルバランス定価￥26400(税込)【特徴】DualWeightTecnology搭載モデルミドルバランス(ミドルヒッター向き)バットのバランスを中間に設定。強度と耐久性に優れた新合金「HV190」。しなやかで柔らかい打球間を生み出します。SELECTシリーズに柔らかい打球感タイプがラインアップ。バット表面部に特殊研磨加工を施すことで、ボールのスピンが強烈なものに。もしよろしければどうそ！#新品#未使用#ミズノ#mizuno#グローバルエリート#セレクト#ゴールド#ミドルバランス#硬式バット#高校野球#バット#硬式#一般#硬球#ZETT#SSK#アシックス↓私の野球関連の商品です☆もしよろしければご覧ください(^^)#sanyretasusports↓私の野球バット関連の商品一覧です！もしよろしければご覧ください(^^)#サニーレタスバット↓は出品しているものすべてになります。よければご覧ください。#sanyretasu
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