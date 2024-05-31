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【美品】wbc 2023 プリントユニフォーム　ホーム　村上　F
商品番号 C23833864281
商品名

【美品】wbc 2023 プリントユニフォーム　ホーム　村上　F
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WBC2023日本代表侍ジャパン・村上選手のユニフォーム（ホーム)です。ミズノオンラインで購入しました。サイズはフリーサイズです。試合中のみ長袖の上から着用。目立った傷や汚れはありません。折りたたんで発送いたします。#wbc#村上宗隆#ヤクルトスワローズ野球チーム···野球日本代表種類···ユニフォーム
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