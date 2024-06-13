TASCAM DP-008EX マルチトラックレコーダー | タスカム

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商品詳細
※発送まで最大3日かかる場合がございますので、お急ぎの方はご注意ください。2020年9月購入。動作確認済。購入直後に別のMTRを入手しそちらを使用していた為、本品は未使用となります。箱から出して1ヶ月ほど保管していた時期がございますので、あくまで中古品としてご理解をお願いいたします。手の触れる範囲をアルコールで簡易消毒しております。本体寸法：221mm×44.3mm×126.5mm質量：610g(電池を含まず)付属品：SDカード4GB、単3形アルカリ電池(4本)、USBケーブル(80cm)※SDカードは本体に組み込まれた状態での出荷となります。DP-008EXは8つのトラックを持つ電池駆動が可能なマルチトラックレコーダーです。軽量コンパクトなボディに高性能マイクを内蔵し単体での録音も可能。また各トラックには専用の操作子を装備し、シンプルな操作を実現しました。USB経由でパソコンとのデータ転送も可能。録音場所を選ばず、外出用の音楽スケッチパッドとして最適です。#TASCAM#TEAC#ティアック#マルチトラックレコーダー
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