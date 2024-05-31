プロ野球 読売ジャイアンツ 巨人 ヨウジヤマモト ミズノ ユニフォーム

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。読売ジャイアンツヨウジヤマモト、ユニフォームです。巨人×YohjiYamamotoのコラボユニフォームです。球場配布物です。文字は昇華プリントです。ミズノ製サイズ表記無し着丈約75センチ身幅約55センチ送料は無料です。ゆうゆうメルカリ便で発送予定です。宜しくお願いします。野球チーム···読売ジャイアンツ種類···ユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/perforce560065.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture334041.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford741473.html
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