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ADIDAS メキシコ代表 22/23 プレマッチジャージー シャツ
商品番号 U16577713938
商品名

ADIDAS メキシコ代表 22/23 プレマッチジャージー シャツ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名の通り、ADIDASアディダスメキシコ代表2022/23プレマッチジャージーになります。※カメラの自動調光機能により色合いにバラツキがございます。状態:ダメージは特に確認出来ませんでした。各裏地ステッチ等に洗濯毛玉、綿埃は特に見受けられませんでした。【写真9】ベース生地の使用感、疲労感は特に感じられず、未着用品、もしくはそれに非常に近い状態と判断しております。サイズ:J:2XL表記MADEINMEXICO着丈:約78cm身幅:約55cm※素人採寸上記でも構わないという方、中々出回っていない、スタイリッシュで非常にカッコイイ商品となります。コレクションやゲームシャツや普段使いにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーサッカー20222023MEXICOサッカーフットサルフットボールsoccerfootballfutsalメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツジャージーJerseyJSYトレーニングプラクティスプラシャツ練習着ストリートタウンユース普段着カジュアルスポーツMIXオーバーサイズビッグシルエットPAKAIANADIDASアディダスジャパンAEROREADYエアロレディSLIMFITスリムフィット
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