ワンダーフランコ　直筆サイン入り　レプリカユニフォーム　タンパベイ　レイズ

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商品詳細
野球チーム···大リーグ・MLB今シーズン大活躍中のタンパベイレイズ ワンダーフランコ選手の直筆サイン入りユニフォームです。MLB公式ショップで購入したものです。まだ日本ではあまり出回っていないレアな商品です。手元にあるので、すぐに発送できます。#Autographed#TampaBayRays#WanderFranco#FanaticsAuthentic#Nike#ReplicaJersey#MLB#メジャーリーグ#タンパベイレイズ#ユニフォーム#大谷翔平#直筆サイン
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