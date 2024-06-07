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【訳あり品】ZETT 硬式木製バット スペシャルセレクトモデル
商品番号 M31863867000
商品名

【訳あり品】ZETT 硬式木製バット スペシャルセレクトモデル
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 6,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品ですが、ヘッド部分のビニールが少し剥けている為訳あり品として出品。北米産ハードメイプルを使用したモデル。２０２０年よりＮＰＢで規制されたロゴマークを柾目に印刷したタイプ。■メーカー：ZETT(ゼット)■品名：硬式木製スペシャルセレクトモデル■品番：BWT14214■カラー：1200BY（ナチュラル）■サイズ：F（84cm）■直径：64mm■重量：８８０ｇ平均■素材：北米産ハードメイプル■生産国：日本製特徴：操作性の良い小型タイカップでグリップ自体もスタンダードな径設計でしっかり握れるミドルヒッターからロングヒッターモデル。価格交渉をご希望される方は、お気軽コメント下さい！コメント頂ければお値引きさせて頂きます(^^)なお、下記ハッシュタグ内のバットを複数本ご購入で20%割引致します！#バットまとめ売り特別割引対象商品
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