【祝　優勝】2023 WBC 優勝記念 セレブレーションフォトミント

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日本郵便オリジナルデザイン3大会ぶりに王座を奪還し、日本中に熱狂と感動を巻き起こしたWBC日本代表とMVP大谷翔平選手の記念グッズが登場！！サイズ：約30.48ｘ50.8cmコイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号:228※WBCの許諾を得た正規品です。※paypayモールでも販売しておりますので早い者勝ちとなります。※paypayモールの方が手数料が安いためpayoayモールまで移動してくださる方はお値下げさせて頂きます！