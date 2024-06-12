軟式バット SSK エスエスケイ ハンターマックス ミドルバランス 84cm

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商品詳細
SSKハンターマックスミドルバランス84cm新しいバットを購入したので出品します。競技の種類···軟式素材···超々ジュラルミンバランス・特徴···ミドルバランスフレアグリップにしています。バットケース付きです。
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