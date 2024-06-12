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軟式バット SSK エスエスケイ ハンターマックス ミドルバランス 84cm
商品番号 G36933683299
商品名

軟式バット SSK エスエスケイ ハンターマックス ミドルバランス 84cm
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SSKハンターマックスミドルバランス84cm新しいバットを購入したので出品します。競技の種類···軟式素材···超々ジュラルミンバランス・特徴···ミドルバランスフレアグリップにしています。バットケース付きです。
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