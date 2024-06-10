美品 デサント 広島 カープ CARP プロ使用 半袖 ピステシャツ Sサイズ

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こちらの商品はあくまでも中古品です。Sサイズで、着丈約68cm、身幅約52cmです。画像で状態をご確認いただき納得していただける方のみご購入をお願い致します。野球チーム...広島東洋カープ種類...その他