EPOCH 2022 京都サンガFC 松田天馬

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商品詳細
開封日：2022.6.26開封後すぐにPP袋に入れました。シリアルナンバー入り 40/55京都サンガエポックJリーグオフィシャルトレーディングカードサッカートレカ直筆サイン＊一度開封した商品です。細かいことが気になる方はご遠慮ください＊画像のシリアルナンバーは目隠ししております
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