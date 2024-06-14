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EPOCH 2022 京都サンガFC 松田天馬
商品番号 N70047858091
商品名

EPOCH 2022 京都サンガFC 松田天馬
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,799 円
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商品詳細

開封日：2022.6.26開封後すぐにPP袋に入れました。シリアルナンバー入り　40/55京都サンガエポックJリーグオフィシャルトレーディングカードサッカートレカ直筆サイン＊一度開封した商品です。細かいことが気になる方はご遠慮ください＊画像のシリアルナンバーは目隠ししております
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