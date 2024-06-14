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セルス　SELLS 9.5 エリート　ラップ　キーパーグローブ　GKグローブ
商品番号 R68000452614
商品名

セルス　SELLS 9.5 エリート　ラップ　キーパーグローブ　GKグローブ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SELLSELITEWRAPAQUAULTIMATESELLSキーパーグローブGKグローブゴールキーパー新品未使用ラップサイズ　　９.５　号ラップシリーズのトップモデルです！このグローブのグリップは、アクアパームで、グリップ力も高いです！！イングランド代表ニックポープ選手やディーンヘンダーソン選手、スイス代表ロマン・ビュルキ選手（ドルトムント）なども使用しています❗️⚠️値下げはできません‼️⚠️表記以外のサイズはありません。コメント不要、即購入して頂いて大丈夫です‼️(1)
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