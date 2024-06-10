25cm ナイキ エア ズーム ヴェイパー AJ3 Air Zoom テニス

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新品未使用・国内正規品です。[サイズ] 25ｃｍ [品番] DV9367-100[カラー]ホワイト/ブラック/ダークグレー/レーサーブルーモニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。 テニス界のレジェンド\"ロジャー・フェデラー\"の愛機が再登場！ 常に完璧を求める史上最高のテニスプレーヤー、\"ROGERFEDERER(ロジャー・フェデラー)\"。\"NIKE(ナイキ)\"との契約下においては、2017年に\"マイケル・ジョーダン\"との共演を果たし、\"AIRJORDAN3(エアジョーダン3)\"のディティールを落とし込んだシグネチャーデザイン、\"ZOOMVAPORAJ3(ズームヴェイパーAJ3)\"をリリース。テニスとバスケットボール、新旧スーパースターの邂逅がスニーカーフリークも魅了した。2018年、およそ20年に及ぶパートナーシップに終止符を打ったが、コート内外で眩い輝きを放った両者のレガシーは色褪せない。\"AJ3\"のオリジナルカラー、\"TRUEBLUE\"を彷彿させるニューカラーが登場。アッパー全体は\"AJ3\"同様、質感に優れたタンブルレザーで構築。ホワイトを基調に涼しげなブルーを加え、コート内外で映えるクリーンなコートスタイルを演出する。ヒールとトゥガードには、お馴染みの\"エレファント柄\"を添え、シュータンには\"ジャンプマン\"、ヒールには往年の\"NIKE\"ロゴが鎮座。絶妙なタイミングでの復刻は、2022年、惜しまれつつもコートを去った偉大なる\"R.F\"への粋な計らいと惜別の想いを感じさせる。箱の凹みや破れ等はご了承下さい。