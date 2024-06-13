YONEX エアロンスーパー850 1.30mm　ホワイト　３張セット

YONEXエアロンスーパー８５０ATG850 ３張セット1.30mmカラー：ホワイト定価：¥2574状態：子供がテニスをしていた際にストックとして購入しました。 引退したので出品致します。 新品未開封ですが自宅保管のためご了承ください。※発送につきましてはメルカリ便にて当日若しくは翌日に行わせて頂きます。種類...ガット用途...硬式



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