ヨネックス　24.0cm YONEX yonex テニスシューズ

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商品詳細
サイズ···24〜24.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用ヨネックスのテニスシューズになります。非常に甲の部分や横幅に余裕があり、気に入っていたシリーズでまとめて買って使っていたのですが、しばらくの間使う予定が無いので、どなたかにご活用頂ければ幸いです。新品未使用のお品物ですが、あくまで個人保管の素人検品ですので、若干の汚れや小傷の可能性がある事をご了承頂けますと幸いです。ペット・喫煙者 なし
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ヨネックス テニスシューズ パワークッション ソニケージ3 WOMEN GC ライラック＜SHTS3LGC_215＞
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ヨネックス YONEX テニスシューズ レディス パワークッション 105 SHT105（063）クレー・砂入り人工芝コート用 224rtk(sht105063) 2303rtk, -KOIKE SPORTS ONLINE STORE
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