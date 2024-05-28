ヨネックス　24.0cm YONEX yonex テニスシューズ

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サイズ···24〜24.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用ヨネックスのテニスシューズになります。非常に甲の部分や横幅に余裕があり、気に入っていたシリーズでまとめて買って使っていたのですが、しばらくの間使う予定が無いので、どなたかにご活用頂ければ幸いです。新品未使用のお品物ですが、あくまで個人保管の素人検品ですので、若干の汚れや小傷の可能性がある事をご了承頂けますと幸いです。ペット・喫煙者 なし