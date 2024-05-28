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ヨネックス　24.0cm YONEX yonex テニスシューズ
商品番号 X39931368700
商品名

ヨネックス　24.0cm YONEX yonex テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ···24〜24.5cm対応コート···オムニ・クレー兼用ヨネックスのテニスシューズになります。非常に甲の部分や横幅に余裕があり、気に入っていたシリーズでまとめて買って使っていたのですが、しばらくの間使う予定が無いので、どなたかにご活用頂ければ幸いです。新品未使用のお品物ですが、あくまで個人保管の素人検品ですので、若干の汚れや小傷の可能性がある事をご了承頂けますと幸いです。ペット・喫煙者　なし
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