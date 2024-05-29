未使用アディダス　サッカーリュック　エナメル黒青

未使用のボール専用バックパックです。ボール、シューズ、ウェア類を分けて収納できます。合皮のような素材です。（お店の方にはエナメルと説明いただきました。）この見た目なのにとても軽いです。ボール入れ部分にサッカーボールの5号が1個入ります。夜間も安全なリフレクター機能付き。ジュニア用だと思いますが、かなり大きめなので、お手持ちのリュックとサイズを比べてご検討ください。28×54×21cm小さくたたんでの梱包ご了承ください。★★定価7260円★★お値下げ不可★



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