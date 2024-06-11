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【球場限定！】 大谷翔平 レプリカ 公式ボール
商品番号 S54799202477
商品名

【球場限定！】 大谷翔平 レプリカ 公式ボール
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,470 円
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商品詳細

【MLBShoheiOhtaniReplicaBall】新品・未使用　未開封なので袋入り！サイズ(約)：直径6.5cmロサンゼルスエンゼルススタジアムで購入正規品AngelsStadiumofAnaheim(エンゼルス・スタジアム・オブ・アナハイム)球場店限定商品。MLB公式のレプリカボールでRawrings社の大谷翔平モデルです！！ボールに最新の2023年の刻印あり。MLB(メジャーリーグベースボール）正規品を証明する野球ボールデザインのシリアル番号がプリントされたMLBオーセンティックシールが貼られたビニール袋も付いてます。購入前にコメント下さい！⚠︎他にも大谷翔平選手のグッズ出品しています。おまとめで少しお安くしますので、ご希望の方はコメントにてお知らせください。野球チーム···大リーグ・MLB
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