ステルス　3番ウッド アッタスキング7X

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商品詳細
テーラーメイド ステルス フェアウェイウッド3番シャフト アッタスキング7Xヘッドカバー無ソール、フェイスに使用に伴う擦れが少しあります。クラウンは綺麗です。写真でご確認をお願いします。あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic319412.html
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http://narcologia.ru/goods/Taipei880771.html
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