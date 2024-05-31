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ステルス　3番ウッド アッタスキング7X
商品番号 W20384710925
商品名

ステルス　3番ウッド アッタスキング7X
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テーラーメイド　ステルス　フェアウェイウッド3番シャフト　アッタスキング7Xヘッドカバー無ソール、フェイスに使用に伴う擦れが少しあります。クラウンは綺麗です。写真でご確認をお願いします。あくまで中古品です。ご理解の上ご購入お願いします。
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