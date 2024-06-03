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ピン　アイアン　G410 5本セット
商品番号 C12270380631
商品名

ピン　アイアン　G410 5本セット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 17,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンG410のアイアンセットです。利き手...右クラブ本数...5本:#6#7#8#9Wシャフト：ALTAJCBREDフレックス：S使用に伴う傷がありますので、写真でご確認ください。カーボンシャフトのため軽く振りやすいです！グリップもまだまだ大丈夫です。pingg410g400g700g710
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