ピン　アイアン　G410 5本セット

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商品詳細
ピンG410のアイアンセットです。利き手...右クラブ本数...5本:#6#7#8#9Wシャフト：ALTAJCBREDフレックス：S使用に伴う傷がありますので、写真でご確認ください。カーボンシャフトのため軽く振りやすいです！グリップもまだまだ大丈夫です。pingg410g400g700g710
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