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パラボックス メイク済みヘッド プチ姫ヘッド+アイ+ボディ+ハンドパーツ
商品番号 X55531250750
商品名

パラボックス メイク済みヘッド プチ姫ヘッド+アイ+ボディ+ハンドパーツ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PARABOXのプチ姫ですウィッグはかなり結い癖がついて傷んでいるため付属させないつもりですが、欲しい方がいらっしゃいましたらご相談いただければお値段変更無しでお付けいたします目の周りや頬、眉などを多少いじってますハンドパーツのみ新品ですアイ、ボディともに中古であることをご了承ください対応色：ホワイティアイサイズ：12mmアイウィッグ：5インチサイズボディ:22.24.26.27cm#parabox#パラボックス#カスタムヘッド#カスタムドール#カスタムドールヘッド#プチ姫フィギュアドールミニチュアパラボックス種別...ドール
http://narcologia.ru/goods/unusable452774.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi348547.html
http://narcologia.ru/goods/peroration945815.html
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