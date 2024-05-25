【テスト掲載】新幹線柄移動ポケット【テスト掲載】

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商品詳細
新幹線モチーフの移動ポケットです。マチあり。ドクターイエロー風やこまち風の新幹線に見えますが、本物と少しずつ違うようなのでご了承下さい。(新幹線に詳しい子だと「違う」と怒られるかも)※本体以外の付属品はつきません。クリップの付属はありません。種類...移動ポケット雰囲気...男の子用対象年齢...保育園・幼稚園※テスト掲載につき高価に設定しております。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement265199.html
http://narcologia.ru/goods/slide272587.html
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ＪＲ新幹線電車柄移動ポケット
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