【送料込】猫脚スツール 丸椅子 花台　 アンティーク

タイ製と記載があります。長年使用しておりましたので、小傷があります。しっかりした作りですので、安定感があります。サイズ 直径31×高さ41㎝※自宅保管してましたので、中古品であることをご理解いただける方にのみご購入をお願い致します。神経質な方・完璧を求める方のご購入はお控え下さい。★喫煙者、ペットはおりません。★即購入OKです。★当方では専用を作っていませんので、いかなる場合でも先にご購入いただいた方を優先します。★基本的に簡易包装、リサイクル梱包とさせていただきます。★２～３日以内の発送を心がけております。万が一、2〜3日以内に発送が難しい場合は、メッセージにてお知らせいたします。★メルカリ便設定の場合、発送状況によりらくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に予告なく変更する場合があります。不都合ある場合は先にコメントをお願いします。★ご購入後のキャンセルはご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。#椅子#輸入家具特徴...完成品テイスト...アジアン主な素材...木



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