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- 九谷焼 九谷万作 KUTANI MANSAKU\n赤絵花文 タンブラー ジョッキ
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商品詳細
九谷焼九谷万作赤絵ジョッキ・タンブラーセットビール、焼酎、お茶、いろんな飲み物に。サイズタンブラー： 口径：約６．６cm. 高さ：約１３.５cm. ジョッキ： 口径：約７.５cm. 高さ：約１１.９cm. 素人採寸・計量の為、多少の誤差はご了承ください。付属品:共箱 箱に経年による薄汚れあり。長期自宅保管品ですので、完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。カラー···ホワイト種類···ビアグラス・ジョッキ素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm） 九谷焼 マンサク
http://narcologia.ru/goods/monophonic804612.html
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