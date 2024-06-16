ソファー ソファ オットマン 3人掛け ソファーベッド グレー 2人掛け ...

※お客様にお送りする商品は新品、未使用、未開封品になります。■カラーグレー■サイズ詳細は写真6枚目参照■耐荷重約150kg■特徴1、ドリンクホルダーが付いており不要の場合は背もたれとして収納できます。2、3段階のリクライニングが付いておりお好みの角度を調整できます。3、足元に収納、オットマンにもダンパー付き収納がありソファーだけでなく収納としても大活躍してくれます。4、ソファーとオットマンが別々なのでレイアウトが自由自在にできます。※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口での配送となります。カラー···グレー機能···オットマン付



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