リプロダクト コルビジェ LC2 1人掛けソファ ソファ デザイナーズ家具 ２

★アーリーデリバリーキャンペーン開催中★7月27日までに着でお届け可能な方限定、こちらのお品物を表示価格より更に５%OFF致します！ご不明点やご相談はお気軽にお問合せ下さい^^【サイズ】高さ：65センチ座面：43センチ幅 ：76.5センチ奥行：70.5センチ【品物】リプロダクト品のソファです。最小の構成で最大の快適性を実現することを目的としてデザインされたソファ。スティールパイプのフレームにクッションをはめ込んだ簡単な構造ながら、永く愛され続けている名作です。お探しの方はぜひ。【コンディション】通常使用による軽度な擦れや汚れ等の使用感はありますが、目立つダメージは御座いません。また、タバコは吸わずペットは飼っていない為気になる臭いも御座いません。【お引渡し方法】下記3通りの中からお選び頂けます。配送のお支払い方法は発払いのみとなります。送料は品物の価格に加算致しますので、ご購入頂く前にコメントにてお声掛け下さい。①直接引渡し神奈川県相模原市にて直接お渡し致します。トラックも出入り可能な広い駐車スペースがあり、お車への積み込みはお手伝い致します。②神奈川県又は東京への配送家具専門の配送業者へ委託します。送料は3,300円です。なお、着時間はご指定頂けずお届け前日にご連絡となります。 ③全国への配送（一部エリア外あり）たのメル便（クロネコヤマト）を使用します。送料は8,600円です。お届け着日やエリアに関するご不明点はお気軽にお問合せ下さい。#ACTUS#ニトリ#IKEA#LOWYA#無印良品



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